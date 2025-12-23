Algeria-Sudan Coppa d’Africa 24-12-2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici Occasione per les Fennecs

Il Gruppo E della Coppa d’Africa 2025 si apre con Algeria e Sudan. La sfida tra le due squadre è prevista per il 24 dicembre alle ore 16:00. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per offrire uno sguardo equilibrato su questa partita d’esordio, che rappresenta un’importante opportunità per le “Fennecs” di iniziare al meglio il torneo.

Parte il gruppo E della coppa d'Africa quello che include l'Algeria di Petkovic impegnata all'esordio contro il Sudan. Per i Fennec è un evento importante che arriva dopo 3 eliminazioni consecutive alla fase a gironi, e successivo al ritorno ad un mondiale a 12 anni di distanza dall'ultima partecipazione. Nei convocati del CT ex Lazio ci sono tutti i migliori guidati da capitan Mahrez.

