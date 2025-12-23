Alfred Hitchcock e l’Isola Comacina Il mistero di un amore lungo 50 anni Cinema senza confini nell’ex chiesa

Alfred Hitchcock e l’Isola Comacina si incontrano attraverso un progetto che unisce cinema e arte in un luogo insolito. Nella chiesa sconsacrata di San Pietro in Atrio a Como, un’installazione proietta il volto del regista su una colonna, creando un’atmosfera suggestiva. Un’esperienza che invita a scoprire il legame tra il cinema e il mistero di un amore durato cinquant’anni, tra passato e presente, in un contesto senza confini.

Il profilo di Alfred Hitchcock, sulla locandina all'ingresso di San Pietro in Atrio, nel cuore di Como, si proietta su una colonna della chiesa sconsacrata, ora vocata all'arte: gioco del destino, creato da un faretto complice del negozio di fronte, che diventa un invito a lasciarsi avvolgere dal mistero di "Hitchcock Island". Il conto alla rovescia sullo schermo al centro della navata catapulta passanti e spettatori - per 12 minuti intensi - all'interno di due mondi che si specchiano tra loro: l'universo di Hitchcock e l' Isola Comacina, con le sue leggende. Il primo indizio è in una scultura a forma di osso di seppia (o una balena bianca?) in mezzo al tempio.

“Hitchcock island” un racconto immersivo del regista inglese - Per tutto il mese di dicembre all'ex chiesa di San Pietro in Atrio , sarà visitabile, un allestimento con proiezioni, suggestioni sonore e musicali che raccontano il rapporto tra Alfred Hitchcock e l' ... ciaocomo.it

Hitchcock, il primo vip dell’isola Comacina: «Ne era affascinato» - Ben prima che Hollywood sbarcasse in forze su questo ramo del lago di Como e nel “cuore” della Tremezzina (l’ultimo rimando diretto è al 2021 ed alle alle riprese targate Ridley Scott di “House of ... laprovinciadicomo.it

Il 18 dicembre 1958 usciva nelle sale Italiane La donna che visse due volte, diretto da Alfred Hitchcock e tratto dal romanzo omonimo di Boileau-Narcejac. - facebook.com facebook

