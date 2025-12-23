Alfio Bottaro chi è il tuttofare e amico di Antonella Clerici

Alfio Bottaro, conosciuto come il tuttofare e amico di Antonella Clerici, ha fatto il suo debutto in televisione grazie alla collaborazione con la conduttrice. Prima di questa esperienza, non aveva mai partecipato a programmi televisivi, dimostrando come il suo ruolo di supporto e affinità con Clerici gli abbia aperto le porte del mondo dello spettacolo.

Alfio Bottaro non aveva mai partecipato ad alcun programma televisivo e l'esordio è avvenuto proprio grazie ad Antonella Clerici. Alfio è entrato nel cast di È sempre mezzogiorno nel 2020 e dopo aver superato il provino, è diventato un membro fisso del cast. Nel programma, Alfio svolge vari compiti, supportando la conduttrice nelle sue esigenze quotidiane e partecipando a giochi. La sua presenza è caratterizzata da una personalità bonaria e autoironica, che ha conquistato il pubblico italiano. L'uomo era anche vicesindaco e consigliere comunale del paesino in cui vive. Accanto alla conduttrice, è spesso la spalla e aiutante e, nell'edizione del Festival di Sanremo 2024 condotto da Amadeus, era anche andato direttamente nella città ligure per incontrare i cantanti in gara – in collegamento con il programma – e per consegnargli il kit culinario di sopravvivenza durante quelle frenetiche ed emozionanti giornate.

Alfio Bottaro sorprende tutti a E' sempre mezzogiorno e si veste come la Clerici. Sui social: "Un po' di sane risate fanno sempre bene" - Subito dopo l'inizio della puntata, un momento esilarante ha visto protagonista Alfio Bottaro, il tuttofare del programma, che è entrato in studio vestito identico ad Antonella, con parrucca bionda ... corrieredellumbria.it

A Grondona, Antonella Clerici e Fulvio Marino con Alfio Bottaro padrone di casa - Alfio Bottaro, il maschio Alfio nel fortunato programma di Antonella Clerici «È sempre mezzogiorno» (riprende fra poco e lui è stato riconfermato), ha appena concluso le riprese di «Puccini 4. lastampa.it

Alfio Bottaro sarà tra gli ospiti di Cena di Natale, il programma speciale condotto da Antonella Clerici - facebook.com facebook

