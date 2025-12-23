Alessandro Gianesini, proveniente da Padova, è stato eletto presidente regionale del Coordinamento delle Consulte degli Studenti del Veneto per l’anno scolastico 2025/26, con circa il 60% dei voti. La sua nomina rappresenta un passo importante per il coinvolgimento degli studenti nelle decisioni a livello regionale, favorendo un percorso di ascolto e partecipazione nel mondo scolastico veneto.

Il padovano Alessandro Gianesini è il nuovo presidente regionale del coordinamento delle consulte provinciali degli studenti del Veneto per l’anno scolastico 202526 avendo ottenuto circa il 60% dei voti espressi.Afferma Alessandro Gianesini: «Accolgo questo incarico con grande senso di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Raffaele Iavarone nuovo coordinatore regionale delle Consulte degli Studenti della Campania

Leggi anche: Alessandro Di Micco nuovo presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Alessandro Gianesini nuovo presidente regionale del Coordinamento delle Consulte degli Studenti - Afferma il padovano Gianesini: «Credo fortemente che le Consulte provinciali degli studenti rappresentino uno strumento essenziale di dialogo, proposta e collaborazione tra studenti e istituzioni» ... padovaoggi.it