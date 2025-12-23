Alessandro Gianesini nuovo presidente regionale del Coordinamento delle Consulte degli Studenti
Alessandro Gianesini, proveniente da Padova, è stato eletto presidente regionale del Coordinamento delle Consulte degli Studenti del Veneto per l’anno scolastico 2025/26, con circa il 60% dei voti. La sua nomina rappresenta un passo importante per il coinvolgimento degli studenti nelle decisioni a livello regionale, favorendo un percorso di ascolto e partecipazione nel mondo scolastico veneto.
Il padovano Alessandro Gianesini è il nuovo presidente regionale del coordinamento delle consulte provinciali degli studenti del Veneto per l’anno scolastico 202526 avendo ottenuto circa il 60% dei voti espressi.Afferma Alessandro Gianesini: «Accolgo questo incarico con grande senso di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Raffaele Iavarone nuovo coordinatore regionale delle Consulte degli Studenti della Campania
Leggi anche: Alessandro Di Micco nuovo presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia
Alessandro Gianesini nuovo presidente regionale del Coordinamento delle Consulte degli Studenti - Afferma il padovano Gianesini: «Credo fortemente che le Consulte provinciali degli studenti rappresentino uno strumento essenziale di dialogo, proposta e collaborazione tra studenti e istituzioni» ... padovaoggi.it
Elezioni regionali, Alessandro Gianesini è il più giovane candidato. Il 18enne: «La politica non può parlare di giovani senza di loro» - Alessandro Gianesini, presidente della Consulta provinciale degli studenti di Padova e residente a ... ilgazzettino.it
Alessandro Antonicelli se n'è andato a 26 anni. La famiglia: "Porteremo avanti il suo progetto 'Fuck cancer'. Lui avrebbe voluto così" - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.