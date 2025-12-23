Alcol mancanza di sicurezza e regole ignorate | controlli a tappeto sulle piste da sci
Nove maestri di sci non autorizzati, sciatori ubriachi e senza autorizzazioni, due giovani segnalati perché assuntori di stupefacenti e otto ragazzi multati per ubriachezza molesta. È questo il bilancio dell’ultima tornata di controlli dei carabinieri della compagnia di Riva del Garda nella ski. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: L’Equipe: nella prevenzione sulle piste da sci, gli italiani meglio di noi (in Italia obbligo del casco sulle piste)
Leggi anche: Schianto sulle piste da sci: sciatore soccorso in quota
