Alcaraz sta concludendo il suo anno dei record con un nuovo paio di sneaker da vero numero 1

Alcaraz chiude un anno di successi con un nuovo modello di sneaker, pensato per chi desidera unire stile e comfort. La collezione riflette l’eleganza semplice e la qualità che contraddistinguono il suo percorso nel mondo del tennis. Ideali per chi cerca un prodotto affidabile e versatile, queste sneakers rappresentano un elemento essenziale nel guardaroba di chi apprezza stile e funzionalità.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Come si conclude degnamente un anno in vetta all'ATP mondiale, dopo aver alzato le coppe iridate di Roland Garros, US Open, Monte-Carlo, Roma e Cincinnati? La domanda è chiaramente rivolta a Carlos Alcaraz, e la risposta ci arriva prontamente dal suo profilo Instagram: con ai piedi una delle sneaker più ambite di questi ultimi mesi, ovvero la nuova Air Jordan Jumpman Jack TR Travis Scott x Chase B Black Night Silver.

