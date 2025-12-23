Albo d' oro Supercoppa Italiana il Napoli supera la Roma e diventa la quinta squadra per vittorie

Il Napoli ha conquistato la sua terza Supercoppa Italiana, battendo la Roma a Riad. Con questa vittoria, i partenopei si sono posizionati al quinto posto nella classifica delle squadre più vincenti di questa competizione. La vittoria contro il Bologna ha confermato la solidità del club in questa competizione, arricchendo il proprio palmarès e consolidando la propria presenza nel panorama calcistico italiano.

Con il successo di Riad contro il Bologna, il Napoli ha conquistato la sua terza Supercoppa Italiana, dopo quelle vinte nel 1990 e nel 2014. Con questo trofeo, gli azzurri superano la Roma, che resta a quota 2, e diventano la quinta squadra italiana per vittorie nella competizione alle spalle di.

