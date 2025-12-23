alberto trentini mattarella telefona alla mamma del cooperante detenuto in venezuela

A pochi giorni dal Natale, il secondo passato senza suo figlio, la mamma di Alberto Trentini ha ricevuto una telefonata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A confermare l’avvenuto colloquio sono state fonti vicine alla famiglia del cooperante che è stato arrestato a Caracas, in Colombia, il 15 novembre 2024. A più di un anno . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

