alberto trentini mattarella telefona alla mamma del cooperante detenuto in venezuela

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dal Natale, il secondo passato senza suo figlio, la mamma di Alberto Trentini ha ricevuto una telefonata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A confermare l’avvenuto colloquio sono state fonti vicine alla famiglia del cooperante che è stato arrestato a Caracas, in Colombia, il 15 novembre 2024. A più di un anno . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

