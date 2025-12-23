Alberto Piscioneri assumerà da aprile 2026 il ruolo di direttore generale del consorzio Melinda e della cooperativa La Trentina, realtà di riferimento dell’ortofrutta trentina e dell’agroalimentare italiano. Chi è Alberto Piscioneri. Cinquant’anni e originario di Genova, Piscioneri è laureato in Economia e ha conseguito un Executive MBA presso la SDA Bocconi School of Management. Vanta oltre 25 anni di esperienza nei settori del general management, marketing e vendite nel largo consumo in aziende come Lavazza, SC Johnson, Danone e Saiwa. Viene da sei anni in Tonitto 1939, dove è stato prima direttore commerciale e poi general manager. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Alberto Piscioneri prossimo direttore generale di Melinda e La Trentina

