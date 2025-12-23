Alberto Matano chi è il marito Riccardo Mannino | Ho amato ragazze donne senza indossare maschere fin quando non l’ho incontrato

Alberto Matano ha vissuto relazioni sentimentali con donne, come lui stesso ha dichiarato, seguendo sempre il suo percorso autentico. In un’intervista a Oggi, ha raccontato di aver amato senza maschere fino all’incontro con Riccardo Mannino, il suo attuale marito. Questa testimonianza offre uno sguardo sincero sulla sua evoluzione personale e sull’importanza di vivere in coerenza con sé stessi.

Le vacanze di Alberto Matano con il marito Riccardo Mannino: per la coppia sole, tuffi e tanto sport - Alberto Matano e il marito Riccardo Mannino, avvocato cassazionista cui il giornalista si è unito con rito civile nel 2022, hanno trascorso la prima parte delle vacanze estive a Pantelleria. fanpage.it

Alberto Matano e il marito Riccardo Mannino in vacanza a Pantelleria/ Fuga d’amore tra mare e allenamenti! - Alberto Matano e il marito Riccardo Mannino sono volati a Pantelleria, loro "buen retiro" per l'estate: la coppia pizzicata insieme dal settimanale Chi Alberto Matano vola a Pantelleria con il marito ... ilsussidiario.net

Oltre agli ospiti già annunciati, alla #CenaDiNatale di Antonella Clerici parteciperanno anche Al Bano, Massimo Bottura, Peppone, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Conti, Sal De Riso, Gianluca Gazzoli, Michela Giraud, Maurizio Lastrico, Alberto Matano, Enzo x.com

I giornalisti Alberto Matano e Barbara di Palma hanno definito la governante una «donna diabolica» e dovranno ora difendersi dall'accusa di diffamazione aggravata - facebook.com facebook

