Alberto Matano chi è il marito Riccardo Mannino | Ho amato ragazze donne senza indossare maschere fin quando non l’ho incontrato
Alberto Matano ha vissuto relazioni sentimentali con donne, come lui stesso ha dichiarato, seguendo sempre il suo percorso autentico. In un’intervista a Oggi, ha raccontato di aver amato senza maschere fino all’incontro con Riccardo Mannino, il suo attuale marito. Questa testimonianza offre uno sguardo sincero sulla sua evoluzione personale e sull’importanza di vivere in coerenza con sé stessi.
Alberto Matano, nel corso della sua vita sentimentale, ha anche amato delle donne. Al settimanale Oggi infatti spiegava: “Fin da piccolo ho sempre seguito quello che ero. Non ho mai messo maschere. Ho avuto relazioni con ragazze che sono durate fino a quando ho incontrato il mio attuale marito. Con una ragazza in particolare ho avuto una lunga storia. Pensi che siamo ancora molto legati. Un grande amore che nel tempo si è modificato in un sentimento speciale, unico”. Infine ecco l’incontro col suo attuale marito, Riccardo Mannino. Quasi fortuito. Il classico colpo di fulmine da film. Per quanto riguarda la vita privata di Riccardo Mannino, non sono disponibili molte informazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
