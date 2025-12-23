Albania violente proteste a Tirana | molotov contro uffici Edi Rama

Lunedì sera a Tirana si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante proteste organizzate dal Partito Democratico albanese. I partecipanti hanno lanciato molotov contro alcuni uffici e infrastrutture, causando tensioni nella capitale. Questi episodi riflettono il crescente malcontento politico nel paese, con la popolazione che esprime preoccupazioni riguardo alla gestione governativa e alle recenti dinamiche politiche.

Violente proteste lunedì sera nella capitale dell'Albania, Tirana. In piazza i sostenitori del Partito Democratico albanese che hanno manifestato contro il governo. Alcune molotov sono state lanciate contro gli uffici del primo ministro Edi Rama, provocando degli incendi. Il Partito Democratico Albanese, all'opposizione, ha accusato il Partito Socialista al governo di brogli elettorali e di erosione della democrazia nel Paese, questioni contro cui protesta da mesi.

Albania, protesta dell'opposizione: molotov contro la sede del governo - Le contestazioni seguono due inchieste della procura speciale anticorruzione Pioggia di bombe molotov verso l ... tg24.sky.it

Albania, scontri e fumogeni in Parlamento dopo le accuse di corruzione alla vicepremier - Leggi su Sky TG24 l'articolo Albania, scontri e fumogeni in Parlamento dopo le accuse di corruzione alla vicepremier ... tg24.sky.it

