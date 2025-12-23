Un docente albanese e professore a Bologna ha commentato duramente le recenti ispezioni ministeriali, definendo le azioni del governo come un atto di repressione del dissenso. Sandro Pellicciotta, insegnante di un istituto tecnico economico, ha espresso il suo disappunto davanti alla scuola, criticando le decisioni dell’esecutivo e sottolineando le tensioni tra il mondo dell’istruzione e le istituzioni.

I docenti sono in rivolta contro il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e a scagliarsi contro le decisioni dell'esecutivo è stato Sandro Pellicciotta, Mattei san Lazzaro di Savena, biennio tecnico economico, proprio davanti all'istituto scolastico prima dell'ingresso in classe: «Quello che il Governo sta cercando di fare è reprimere il dissenso nei confronti di quello che in Palestina e in altri luoghi del mondo sta avvenendo oggi. Ed è proprio per questo che non dovremmo stare zitti affatto, e per questo che tutte le iniziative per la Palestina devono moltiplicarsi in tutte le scuole affinché intasiamo totalmente questa scelta di mandare gli ispettori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Albanese, professore a Bologna minaccia il ministero: "Hanno pestato una merda facendo le ispezioni"

Leggi anche: Nuove ispezioni a scuola ordinate dal ministero per incontri con Francesca Albanese: il caso Emilia-Romagna

Leggi anche: Il ministro Valditara chiede ispezioni in due scuole che hanno ospitato incontri con Francesca Albanese

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Albanese, professore a Bologna minaccia il ministero: "Hanno pestato una merda facendo le ispezioni" - I docenti sono in rivolta contro il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e a scagliarsi contro le decisioni dell’esecutivo ... iltempo.it