“ No, le istituzioni italiane sono state assolutamente silenti, non hanno fatto nulla, il che è gravissimo ”. Così Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967, risponde al giornalista del Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che le chiede se le più alte cariche dello Stato italiano, come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto, l’abbiano difesa a fronte delle sanzioni statunitensi che l’hanno colpita per il lavoro svolto nell’ambito del suo mandato Onu. Albanese denuncia l’inerzia totale dello Stato italiano e dell’ Unione europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Albanese a Scanzi: “Sanzioni Usa? Mattarella e Crosetto non mi hanno protetto”

