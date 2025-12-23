Al Vidia Club un Natale tutto da ballare con Flinstone Remember

Al Vidia Club di Cesena, il Natale diventa un’occasione speciale per vivere la musica e il divertimento. Con Flinstone Remember, il club propone una serata dedicata alle hit più amate e alle atmosfere festive, offrendo un momento di svago per chi desidera trascorrere le festività in modo diverso. Un appuntamento imperdibile per chi cerca musica, relax e buona compagnia durante le festività natalizie.

