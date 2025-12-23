Al via il programma ’Città amica dei bimbi’

Il consiglio comunale di Castel San Pietro ha approvato all’unanimità l’adesione al programma “Città amica dei bambini e degli adolescenti”, promosso dal Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Ets. Questa iniziativa mira a creare un ambiente urbano più attento alle esigenze dei più giovani, promuovendo politiche e spazi dedicati al loro benessere e alla loro partecipazione.

Il consiglio comunale di Castel San Pietro ha approvato all’unanimità l’adesione del Comune al programma ’ Città amica dei bambini e degli adolescenti ’, promosso dal comitato Italiano per l’ Unicef – Fondazione Ets. L’approvazione dà seguito all’atto di indirizzo già deliberato dalla giunta comunale in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre, confermando e rafforzando un impegno politico e istituzionale condiviso da tutte le forze consiliari. Con questa decisione, l’amministrazione comunale assume come riferimento stabile la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, integrando in modo strutturale i diritti di bambini e adolescenti nelle politiche pubbliche locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

