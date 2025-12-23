Al Mercato Santa Chiara i supereroi hanno avuto il volto e il sorriso dei bambini FOTO
Per un giorno, i veri supereroi hanno avuto il volto e il sorriso dei bambini. Ad aprire l’evento “Wow! I Supereroi siamo noi!” al Mercato Santa Chiara di Vasto, domenica 21 dicembre, sono stati i piccoli beneficiari del progetto #SAI – Sistema Accoglienza Integrazione del Comune di Vasto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
WOW! I SUPEREROI SIAMO NOI! Per un giorno, i veri supereroi hanno avuto il volto e il sorriso dei bambini. Ad aprire l’evento “WOW! I Supereroi siamo noi!” al Mercato Santa Chiara di Domenica 21 Dicembre sono stati i piccoli beneficiari del progetto #SAI – - facebook.com facebook
