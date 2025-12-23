Al Bologna non è più intoccabile l’Inter si fionda sul gioiello rossoblu
L’Inter ha manifestato interesse per un calciatore del Bologna, considerato un elemento di valore per la prossima stagione. La società nerazzurra si prepara a finalizzare l’acquisto nel 2026, segnando un possibile cambiamento nel panorama delle squadre italiane. Questa operazione potrebbe influenzare gli equilibri della Serie A, aprendo nuovi scenari per il futuro del giocatore e delle rispettive compagini.
L’Inter ha messo nel mirino un calciatore del Bologna in vista della prossima stagione con i nerazzurri pronti a chiudere il colpo nel 2026. Un gioiello del Bologna potrebbe salutare la squadra rossoblu per passare all’Inter che da diverso tempo ha messo nel mirino una delle stelle della squadra emiliana. L’Inter su un gioiello del Bologna (Ansa Foto) – calcomercato.it Tornato dall’Arabia Saudita con la sconfitta in finale di Supercoppa italiana contro il Napoli, il Bologna dovrà pensare al calciomercato invernale per cercare rinforzi da regalare a Vincenzo Italiano per la seconda parte di campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
