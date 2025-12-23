Una studentessa di 23 anni è riuscita a sfuggire a un tentativo di aggressione da parte di un uomo di 32 anni, di origini maliane, arrestato dai carabinieri di Caltanissetta. L'episodio evidenzia l’importanza della sicurezza e della pronta intervento delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

Un uomo di 32 anni, originario del Mali, è stato arrestato dai carabinieri di Caltanissetta in flagranza di reato. È accusato di violenza sessuale ai danni di una studentessa di 23 anni.La denuncia e l'arrestoSecondo una prima ricostruzione che andrà verificata, il 32enne, un senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "Aiutatemi, mi vuole violentare": studentessa di 23 anni sfugge all'aggressione di un senzatetto

