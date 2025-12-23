Una giovane studentessa di 23 anni ha riferito di aver evitato un tentativo di aggressione da parte di un uomo di 32 anni, originario del Mali, arrestato dai carabinieri di Caltanissetta. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione si aggravasse, garantendo la sicurezza della vittima. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi tempestivi in casi di tentativi di violenza in aree pubbliche.

Un uomo di 32 anni, originario del Mali, è stato arrestato dai carabinieri di Caltanissetta in flagranza di reato. È accusato di violenza sessuale ai danni di una studentessa di 23 anni.La denuncia e l'arrestoSecondo una prima ricostruzione che andrà verificata, il 32enne, un senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "Aiutatemi, mi vuole violentare": studentessa di 23 anni sfugge all'aggressione di un senzatetto in centro

