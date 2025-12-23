Ai piedi del Castello di Torre Alfina c’è il bosco di Biancaneve | un’esperienza unica

Ai piedi del Castello di Torre Alfina si trova il bosco di Biancaneve, un’area naturale ricca di fascino e tranquillità. Ideale per chi desidera scoprire un angolo di natura insolito e poco frequentato, questa destinazione offre un’esperienza rilassante e autentica. A pochi chilometri da Viterbo, rappresenta una scelta interessante per una giornata all’insegna della scoperta e del contatto con l’ambiente.

Stanchi delle solite escursioni? C'è un posto a due passi da Viterbo che potrebbe soddisfare la vostra voglia di esplorare luoghi davvero singolari. È il Bosco del Sasseto, conosciuto anche come il Bosco di Biancaneve per l'atmosfera incantata in cui l'avventore è immerso quando vi si trova a passeggiare. Il Bosco di Biancaneve esiste. Nel Bosco del Sasseto, così chiamato per i numerosi massi di origine vulcanica di ogni forma e dimensione che vi si trovano, Madre Natura sembra essersi messa davvero di impegno. Quest'angolo verde, che si trova ai piedi del Castello di Torre Alfina, sembra essere uscito dalle pagine di una fiaba: alberi secolari dalla forma così contorta da apparire come magiche figure immobilizzate, sentieri silenziosi immersi tra una fitta vegetazione rigogliosa e pietre vulcaniche ovunque.

Torre Alfina, il borgo dominato da un castello fiabesco e dal Bosco di Biancaneve - Le case in pietra scura, le finestre fiorite e l’odore di legna bruciata danno subito l’impressione di un angolo del Lazio ... siviaggia.it

Il Bosco del Sasseto e il Castello di Torre Alfina - Rinominato da National Geographic come il Bosco delle Fiabe e conosciuto da molti come il Bosco di Biancaneve, il Bosco del Sasseto è in realtà un parco monumentale il cui substrato geologico è ... romatoday.it

