In Italia il dibattito sulle rinnovabili si accende spesso quando si parla di agrivoltaico. Un nuovo approccio, promettente, ma ancora avvolto da molti equivoci. C’è chi lo immagina come una sottrazione di suolo agricolo, chi come un’invasione di pannelli, altri come un compromesso difficile da governare. Eppure, al di là delle contrapposizioni e delle semplificazioni, sta prendendo forma un’altra narrazione: quella di un settore che cresce ripensando il rapporto tra energia, agricoltura, tecnologia e progettazione avanzata. Una storia che Geostudiogroup, azienda italiana nata dall’unione di competenze sull’energia rinnovabile, telecomunicazioni ed edilizia, sta contribuendo a scrivere con un approccio unico nel panorama nazionale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Agrivoltaico, la frontiera delle rinnovabili che unisce energia e agricoltura

