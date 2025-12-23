Agostinelli | Il Napoli è partito per vincere la Supercoppa questa vittoria può galvanizzare

Il Napoli si prepara a disputare la Supercoppa con l’obiettivo di portare a casa il titolo, un risultato che potrebbe rafforzare la squadra e aumentare la fiducia nel gruppo. Hojlund e Neres si sono distinti come giocatori di livello superiore, indicativo di un percorso di crescita e rinnovamento. Dopo un periodo di critiche e difficoltà, il club dimostra come il calcio possa riservare sorprese e rinascite, confermando la sua capacità di reagire e migliorare.

Agostinelli: "Il Napoli è partito per vincere la Supercoppa, Hojlund e Neres giocatori sopra la media, è un segnale importantissimo, solo un mese fa Conte era criticato, sembrava tutto spaccato e invece il calcio è fatto di questo". A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore ex Napoli ed ex calciatore, tra le tante, di Napoli ed Atalanta. Di seguito, un estratto dell'intervista. Il Napoli sembra essere partito per vincere la Supercoppa, è d'accordo?. "Certo che sì. Napoli partito per vincere la Supercoppa, Milan e Bologna non hanno avuto chance.

