a firma di Chiara Caprio ‹ › 1 3 trasporti-natale-2025essere-animali-3. ‹ › 2 3 1. ‹ › 3 3 trasporti-natale-2025essere-animali-1. In questo periodo dell’anno si sente parlare moltissimo di “ tradizione ”, soprattutto in ambito culinario, senza considerare però che moltissimi dei cosiddetti “piatti tradizionali” nascondono enormi sofferenze. Il pranzo di Natale prevede anche capponi castrati senza anestesia per avere carne più tenera, tacchini allevati in capannoni sovraffollati, quaglie rinchiuse in gabbie minuscole. E poi ci sono gli agnelli che, ancora cuccioli, sono costretti a viaggi lunghissimi, a volte senza cibo né acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Agnelli costretti a enormi sofferenze per Natale: il loro benessere non resti uno slogan vuoto

Freddo, poco spazio, acqua insufficiente: la sofferenza prima del macello degli agnelli che arrivano in Italia (per diventare abbacchio per Natale) - Anche quest'anno il monitoraggio alla frontiera di Essere Animali ha evidenziato condizioni di forte disagio e mancato rispetto del benessere dei capi destinati ai macelli italiani. corriere.it