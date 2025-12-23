Aggredito e rapinato 15enne a Milano | mercoledì i minorenni davanti al Gip

Un episodio di aggressione e rapina ha coinvolto un 15enne a Milano. Mercoledì, i minorenni coinvolti saranno ascoltati dal Gip. Nel frattempo, le indagini continuano e la richiesta di convalida dell’arresto e di applicazione della custodia cautelare per il 20enne residente in Bergamasca è stata differita. La vicenda è al centro dell’attenzione delle autorità, che stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto.

LE INDAGINI. Slitta anche la richiesta di convalida dell’arresto e di applicazione del carcere per il 20enne, residente in Bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Aggredito e rapinato 15enne a Milano: mercoledì i minorenni davanti al Gip Leggi anche: Milano, 15enne aggredito e rapinato: arrestati quattro giovanissimi | Salvato da una chiamata al padre Leggi anche: Milano, 15enne aggredito e rapinato in corso Buenos Aires Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Quindicenne aggredito e rapinato, in balia del branco per un'ora; Milano, 15enne rapinato dalla baby gang, la chiamata al padre: «Carica subito 100 euro altrimenti uccidiamo tuo figlio»; Milano, 15enne aggredito e rapinato: arrestati quattro giovanissimi | Salvato da una chiamata al padre; Quindicenne aggredito e rapinato, la madre: Nessuno è intervenuto. Mio figlio poteva morire. Aggredito e rapinato 15enne a Milano: mercoledì i minorenni davanti al Gip - Slitta anche la richiesta di convalida dell’arresto e di applicazione del carcere per il 20enne, residente in Bergamasca. ecodibergamo.it

Milano, 15enne aggredito, spogliato e rapinato da una baby gang: quattro arrestati - Minacciato e spogliato di scarpe e giubbotto: un gruppo di 15enni voleva costringere la vittima a prelevare al bancomat. affaritaliani.it

15enne aggredito a Milano in zona Buenos Aires: accerchiato e rapinato. Fermata la baby gang - 15enne aggredito a Milano: il branco lo blocca e prova a estorcergli denaro. mam-e.it

#Quindicenne aggredito e #rapinato a #Milano, la madre: "Nessuno è intervenuto. Mio figlio poteva morire" - facebook.com facebook

#Quindicenne aggredito e #rapinato a #Milano, la madre: "Nessuno è intervenuto. Mio figlio poteva morire" x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.