Affitti brevi a Napoli | nuovi b&b solo a San Giovanni Secondigliano e Arenaccia

Il Comune di Napoli cambia strategia sugli affitti brevi: nuove case vacanza e b&b solo a San Giovanni, Secondigliano e Arenaccia per alleggerire il centro storico. Una nuova mappa del turismo cittadino prende forma a Napoli.Con una norma sugli affitti brevi che approderà la prossima settimana in Giunta, il Comune punta a decongestionare il centro . 🔗 Leggi su 2anews.it

