Affari Tuoi Micol e il tatuaggio bollente | scandalo in polizia?

Nell'ultima puntata di Affari Tuoi, andata in onda il 23 dicembre, si è acceso nuovamente l'interesse attorno a Micol e al suo tatuaggio. La vicenda ha suscitato attenzione anche tra le forze di polizia, generando discussioni sul suo possibile significato. Come di consueto, lo studio di Stefano De Martino rimane al centro dell'attenzione, offrendo intrattenimento anche durante l'antivigilia di Natale.

È sempre tempo per Affari Tuoi, anche il 23 dicembre, l'antivigilia di Natale. Si accendono anche questa sera, come ogni sera, i riflettori sullo studio che è il regno di Stefano De Martino. Siamo su Rai 1, al gioco della fortuna e del Dottore, dei pacchi e dei tiri. Una battaglia contro la sorte che ogni giorno incolla al teleschermo milioni di italiani. Oggi la sorte chiama in causa Micol, concorrente in rappresentanza della Valle d'Aosta. Ad accompagnarla nel tentativo di scalata al pacco più "pesante" ecco il marito, Giuseppe. Una coppia giovane, vivace e la cui complicità appare sin dal principio evidente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

