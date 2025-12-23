Affari Tuoi il dramma di Cristina | nel nome della figlia finisce in disgrazia

Ancora qui, nel regno di Stefano De Martino e del Dottore. Il gioco dei pacchi e della fortuna, il game-show in onda ogni sera su Rai 1, una sentenza in termini di ascolti. Ed ecco che nella puntata di lunedì 22 dicembre di Affari Tuoi, il pubblico ha assistito a una beffa clamorosa, dovuta a “ragioni di cuore”, che ha stroncato la corsa di Cristina: la concorrente molisana arriva a un passo da un premio pesantissimo, ma una scelta istintiva le fa perdere tutto proprio sul finale. È un epilogo amarissimo, una decisione che ribalta una partita iniziata con entusiasmo e speranze concrete. Cristina, parrucchiera, gioca con il pacco numero 12 ed è accompagnata in studio dalla sorella Marisa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

