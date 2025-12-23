Affari Tuoi gaffe di Herbert Ballerina Interviene De Martino | Non possiamo dirlo

Durante la puntata di Affari Tuoi del 23 dicembre, l’atmosfera natalizia ha dominato lo studio, con Stefano De Martino che si è mostrato sempre più coinvolto nella conduzione. Tra momenti di leggerezza e imprevisti, Herbert Ballerina ha commesso una gaffe, interrompendo con un commento che è stato prontamente stoppato da De Martino. Un episodio che ha aggiunto un tocco di spontaneità alla serata, senza alterare il tono sobrio e rispettoso della trasmissione.

La puntata di Affari Tuoi del 23 dicembre è stata più natalizia che mai. Un'antivigilia trascorsa tra amici, quella di Stefano De Martino, ormai sempre più padrone dello studio e della dinamica del gioco. Protagonista della partita è stata Micol, arrivata dalla Valle d'Aosta, agente scelto della polizia penitenziaria, affiancata dal compagno Giuseppe, conosciuto in Lombardia e suo irresistibile compagno d'avventura. Affari Tuoi, si cerca subito Gennarino. Il jackpot di Gennarino, fissato a 2000 euro, condiziona la partita sin dall'inizio, ma il percorso si rivela subito in salita. Il primo tiro è infatti pesante: dal pacco escono 15000 euro, una delle cifre della parte destra del teleschermo che influenza subito l'umore della concorrente.

