Affaire Signorini Corona in tribunale | Ho fatto nomi e presentato due denunce

Affaire Signorini, Corona in tribunale: "Ho fatto nomi ai pm e ho presentato due denunce contro Signorini" - Fabrizio Corona ha rilasciato una lunga serie di dichiarazioni all'uscita dal tribunale. ilgiorno.it

“Parlerò a ruota”: Corona in tribunale per il caso Signorini, l’annuncio che fa tremare Mediaset - Fabrizio Corona arriva in tribunale per il caso Signorini e lascia intendere che questa volta non si limiterà a difendersi. donnaglamour.it

"L'affaire Signorini è una storia trita e ritrita. In questi anni, per strada, ho incontrato tanti ragazzi e ragazze che mi chiedevano come poter entrare in casa, ho sempre risposto mediante i provini. Ora veniamo a sapere che c'erano provini e provini. La colpa non - facebook.com facebook

Io che non capisco un cazzo di sto affare signorini-corona perché mi urta la voce di quest’ultimo nei video e quindi devo leggere i tweet dove i fans di una coppia scrivono na cosa, e il resto di x n’altra…. x.com

