Affaire Signorini Corona in tribunale | Ho fatto nomi e presentato due denunce
L'ex re dei paparazzi si è presentato davanti ai pm. "Ho presentato oltre cento testimonianze contro Signorini. Se mi sequestrano il telefono, trovano Sodoma e Gomorra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Affaire Signorini, Corona in tribunale: "Ho fatto nomi ai pm e ho presentato due denunce contro Signorini"
Leggi anche: Caso Signorini, l’interrogatorio di Corona: “Ho più di 100 testimonianze e sono già pronte due denunce contro di lui. Ho fatto i nomi ai magistrati”
Raffaello Tonon si sbilancia sul caso Signorini: Non è colpa sua; Raffaello Tonon sul caso Signorini: “La colpa è di chi ha acconsentito”; Tv Talk, Grande Fratello è diventato ‘meta- fiction’?.
“Vi racconto tutto, anche dell’interrogatorio”: Fabrizio Corona entra in tribunale per il caso Signorini – Video - Fabrizio Corona arriva al Palazzo di Giustizia per l'interrogatorio sul caso Signorini. ilfattoquotidiano.it
Affaire Signorini, Corona in tribunale: "Ho fatto nomi ai pm e ho presentato due denunce contro Signorini" - Fabrizio Corona ha rilasciato una lunga serie di dichiarazioni all'uscita dal tribunale. ilgiorno.it
“Parlerò a ruota”: Corona in tribunale per il caso Signorini, l’annuncio che fa tremare Mediaset - Fabrizio Corona arriva in tribunale per il caso Signorini e lascia intendere che questa volta non si limiterà a difendersi. donnaglamour.it
"L'affaire Signorini è una storia trita e ritrita. In questi anni, per strada, ho incontrato tanti ragazzi e ragazze che mi chiedevano come poter entrare in casa, ho sempre risposto mediante i provini. Ora veniamo a sapere che c'erano provini e provini. La colpa non - facebook.com facebook
Io che non capisco un cazzo di sto affare signorini-corona perché mi urta la voce di quest’ultimo nei video e quindi devo leggere i tweet dove i fans di una coppia scrivono na cosa, e il resto di x n’altra…. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.