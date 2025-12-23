AfD sotto accusa in Germania | interrogazioni parlamentari e sospetti di favorire Mosca

In Germania, l’AfD è al centro di numerose interrogazioni parlamentari riguardanti infrastrutture strategiche, spostamenti di truppe e sistemi di difesa anti-drone. Le questionsi sollevano sospetti di possibili favori verso Mosca, alimentando un acceso dibattito politico. La situazione evidenzia le tensioni interne e le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale e le alleanze internazionali del paese.

Un crescente numero di interrogazioni parlamentari su infrastrutture strategiche, movimenti di truppe e sistemi di difesa anti-drone ha acceso un duro confronto politico in Germania. Alcuni esponenti istituzionali e analisti della sicurezza sospettano che l’attività del partito di destra radicale Alternativa per la Germania (AfD) possa, anche indirettamente, fornire informazioni sensibili utili alla Federazione Russa, in pieno contesto di guerra in Ucraina.. Al centro della polemica vi è l’operato di un deputato regionale dell’AfD in Turingia, ex membro delle forze dell’ordine, che ha rivolto al proprio governo locale numerose richieste di chiarimento in materia di sicurezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: "Abbatteremo i droni sospetti". La mossa della Germania contro la guerra ibrida di Mosca Leggi anche: Attentato a Mosca, bomba sotto l’auto uccide un generale russo: «Sospetti su Kiev» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Germania, deputati AfD in Turingia accusati di spionaggio per la Russia/ “Potrebbero mandare dati sensibili” - Caos in Germania per il caso Turingia, l'accusa è di cercare di ottenere dati sensibili da trasmettere Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) ... ilsussidiario.net AfD per conquistare il potere in Germania spera nel sostegno di Trump - I rapporti tra l’amministrazione Maga e l’estrema destra tedesca vanno avanti da mesi: nonostante Trump intrattenga anche buoni rapporti con Merz, le seconde e terze file tessono rapporti con i membri ... editorialedomani.it

