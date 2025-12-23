L'interesse di AfD per la logistica militare ha suscitato preoccupazioni tra i politici tedeschi. Il partito di estrema destra è stato accusato di sfruttare strumenti parlamentari per raccogliere informazioni sensibili, alimentando sospetti di rapporti con il Cremlino. Queste accuse si inseriscono in un contesto di tensione legato al conflitto in Ucraina, sollevando interrogativi sulla reale posizione dell'AfD e sui rischi per la sicurezza nazionale.

L’estrema destra tedesca come uno strumento al soldo del Cremlino? Non è la prima volta che queste accuse vengono sollevate nei confronti del partito populista tedesco Alternative für Deutschland (AfD), che di recente è stata nuovamente tacciata dai partiti centristi e da diversi rappresentanti istituzionali di sfruttare gli strumenti parlamentari per raccogliere informazioni sensibili che potrebbero risultare di interesse per l’intelligence russa, nel pieno del conflitto in Ucraina. In particolare, al centro delle critiche c’è Ringo Mühlmann, deputato AfD nel parlamento regionale della Turingia (lander dove il partito risulta attualmente la prima forza politica): negli ultimi mesi, Mühlmann ha presentato una serie di interrogazioni dettagliate riguardanti sia le rotte di transito degli armamenti occidentali diretti a Kyiv, sia le capacità di difesa anti-drone delle forze di polizia locali, incaricate anche di contrastare eventuali attività di spionaggio. 🔗 Leggi su Formiche.net

