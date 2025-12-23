Aerosol nei bambini | quando serve davvero e quando è inutile

Con l’arrivo dell’inverno e un’impennata di casi di influenza e altre infezioni respiratorie tra i più piccoli, molti genitori si trovano a dover decidere come gestire raffreddori, naso chiuso e tosse dei loro figli. Molti ricorrono all’aerosol anche per un semplice raffreddore, convinti che. 🔗 Leggi su Today.it

Aerosol nei bambini ma serve davvero? - Esiste poi un’altra situazione in cui è certamente utile e parlo delle laringiti, quando la tosse si ... ilsecoloxix.it

L’aerosol è davvero la soluzione ai malanni stagionali dei bambini? Il parere della pediatra - Come dimenticare gli interminabili minuti trascorsi con un macchinario rumoroso davanti che emetteva fumi dall'odore sgradevole ma necessari alla guarigione di quella tosse che sembrava non passare ... fanpage.it

L'aerosol per i bambini? In caso di influenza, raffreddore, sinusite o tosse è inutile - Nel momento del maggior «picco» influenzale, con 1 milione di casi in una settimana (colpiti soprattutto i bambini piccoli), è la domanda angosciata che torna ad affacciarsi nella mente di ogni ... corriere.it

