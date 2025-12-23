Aeroporto nell' area arrivi ecco gli scatti di Nicola Scafidi che immortalano Claudia Cardinale in Sicilia
Una mostra per accogliere i migliaia di turisti che, in questi giorni di festa, giungeranno a Palermo per trascorrere le vacanze natalizie. Si chiama "Nicola Scafidi, scatti d'autore per Claudia Cardinale" l'esposizione che è stata inaugurata al settore arrivi dell’aeroporto Falcone Borsellino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
