Aeroporto e abolizione della council tax Italia Viva | Soddisfatti e sulla giusta strada

Italia Viva esprime soddisfazione per la decisione della Regione Emilia-Romagna di eliminare la council tax sugli aeroporti, inclusi quelli di interesse locale come l’aeroporto Luigi. I presidenti Pirini, Gallozzi e Guiduzzi considerano questa misura un passo importante verso una gestione più efficiente e sostenibile degli scali aeroportuali, ritenendo che rappresenti un segnale positivo per lo sviluppo del territorio e dei servizi aeroportuali locali.

"Apprendiamo con soddisfazione gli sviluppi sulla situazione della gestione degli aeroporti". Così i presidenti di Italia Viva Forlì-Cesena Tommaso Pirini, Leonardo Gallozzi e Andrea Guiduzzi dopo la decisione della Regione Emilia Romagna di togliere la council tax anche all'aeroporto Luigi.

