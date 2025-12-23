Aeroporto di Bresso | la raccolta firme vola

Oltre 1.240 firme già raccolte in soli 3 giorni per la petizione online "No alla trasformazione dell’aeroporto di Bresso in aeroporto commerciale", promossa dal Comitato "Difesa Parco Nord – No Aeroporto Commerciale" su change.org. Come avevano promesso una decina di giorni fa, i rappresentanti del Comitato, che hanno organizzato il presidio lo scorso 23 novembre davanti allo scalo bressese di via Gramsci, hanno lanciato la raccolta delle firme e non intendono fermarsi nonostante Enac abbia "negato l’esistenza di alcun progetto che preveda di aprire l’aeroporto di Bresso al traffico commerciale" come il comitato "Difesa Parco Nord" ha scritto nel testo della petizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

