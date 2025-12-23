Aeroporto Catullo supera i 4 milioni di passeggeri | festa per la viaggiatrice
L’aeroporto Valerio Catullo di Verona ha registrato oltre 4 milioni di passeggeri nell’ultimo anno, segnando una crescita del 9% rispetto al 2024, quando erano stati registrati 3,7 milioni di viaggiatori. Questo risultato evidenzia un trend di sviluppo costante dello scalo, confermando la sua importanza come hub di collegamenti aerei per la regione.
