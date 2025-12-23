Aereo Ryanair si scontra con una cisterna piena di carburante evacuati tutti i passeggeri a bordo | È stato spaventoso per fortuna non andavamo a velocità elevata

Un aereo Ryanair diretto a Faro si è scontrato con una cisterna di carburante all’aeroporto di Edimburgo, causando l’evacuazione dei passeggeri. L’incidente, avvenuto intorno alle 10 del mattino, non ha provocato feriti. I passeggeri hanno descritto l’evento come spaventoso, ma fortunatamente l’impatto non è avvenuto a velocità elevata, limitando i rischi di conseguenze gravi.

La tragedia è stata sfiorata, ma fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri. Un aereo Ryanair diretto a Faro, in Portogallo, è entrato in collisione con un camion cisterna all’ aeroporto di Edimburgo intorno alle 10 del mattino. L’impatto è avvenuto mentre il velivolo stava iniziando a muoversi verso la pista. Tutti i passeggeri sono stati fatti sbarcare e nessuno è rimasto ferito, come confermato dalle autorità aeroportuali e dalla compagnia. Secondo quanto riportano i media britannici, l’aereo aveva già completato l’imbarco ed era in fase di rullaggio quando l’ala ha urtato la cabina del mezzo di rifornimento carburante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

