Aereo con la delegazione libica si schianta vicino ad Ankara | tra le 5 vittime il capo di Stato maggiore

Un aereo con una delegazione militare libica, incluso il capo di stato maggiore Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, si è schiantato vicino ad Ankara. Dopo aver perso il contatto radio, il jet privato è precipitato su una collina, causando la morte di cinque persone. L’incidente si è verificato poco dopo il decollo dalla capitale turca, lasciando aperti ancora molti interrogativi sulle cause dello schianto.

Aereo con la delegazione libica si schianta vicino ad Ankara: a bordo il capo di Stato maggiore - Un jet privato che trasportava una delegazione militare libica con il capo di stato maggiore dell’esercito di Tripoli, Mohammed Ali Ahmed Al- msn.com

L’aereo del capo di Stato maggiore libico si schianta alle porte di Ankara: «Morto insieme ad altre quattro persone» – Il video - Haddad, si è schiantato nei pressi del villaggio di Kesikkavak, nel distretto di Haymana, nei pressi di An ... open.online

L'aereo che trasportava una delegazione libica tra cui il capo di Stato maggiore libico Mohammed al-Haddad si è schiantato sulla collina di Selamalmaz, a 2 chilometri a sud del villaggio di Kesikkavak, nel distretto di Haymana, nei pressi di Ankara. Lo riferis x.com

Le scarse condizioni di visibilità sullo spazio aereo sopra la Cittadella del Rugby hanno impedito l'atterraggio spettacolare dei paracadutisti del Para Team Asti - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.