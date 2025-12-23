Aereo con la delegazione libica si schianta vicino ad Ankara | tra le 5 vittime il capo di Stato maggiore

Un aereo con una delegazione militare libica, incluso il capo di stato maggiore Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, si è schiantato vicino ad Ankara. Dopo aver perso il contatto radio, il jet privato è precipitato su una collina, causando la morte di cinque persone. L’incidente si è verificato poco dopo il decollo dalla capitale turca, lasciando aperti ancora molti interrogativi sulle cause dello schianto.

Prima un lampo nel cielo poi lo schianto. Un jet privato che trasportava una delegazione militare libica con il capo di stato maggiore dell’esercito di Tripoli, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, ha perso il contatto radio poco dopo il decollo dalla capitale turca Ankara per poi precipitare su una collina a poche decine di chilometri. A bordo del velivolo diretto a Tripoli in Libia, viaggiavano altre. 🔗 Leggi su Feedpress.me

