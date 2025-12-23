Aereo con la delegazione libica si schianta vicino ad Ankara | a bordo il capo di Stato maggiore

Un aereo con la delegazione libica, tra cui il capo di Stato maggiore Mohammed al-Haddad, si è schiantato vicino ad Ankara. L’incidente è avvenuto sulla collina di Selamalmaz, a circa due chilometri a sud di Kesikkavak, nel distretto di Haymana. Al momento, le autorità stanno intervenendo per accertare cause e conseguenze dell’accaduto.

