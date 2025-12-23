Aereo con la delegazione libica si schianta vicino ad Ankara | a bordo il capo di Stato maggiore
Un aereo con la delegazione libica, tra cui il capo di Stato maggiore Mohammed al-Haddad, si è schiantato vicino ad Ankara. L’incidente è avvenuto sulla collina di Selamalmaz, a circa due chilometri a sud di Kesikkavak, nel distretto di Haymana. Al momento, le autorità stanno intervenendo per accertare cause e conseguenze dell’accaduto.
L’aereo che trasportava una delegazione libica tra cui il capo di Stato maggiore libico Mohammed al-Haddad si è schiantato sulla collina di Selamalmaz, a 2 chilometri a sud del villaggio di Kesikkavak, nel distretto di Haymana, nei pressi di Ankara. Lo riferisce Cnn Turk, aggiungendo che i rottami del velivolo sono stati ritrovati. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
