Adr Mollicone | Fiumicino diventa luogo d' arte oltre che di partenze e arrivi

Fiumicino si conferma come uno spazio che va oltre la funzione di scalo aeroportuale, diventando un luogo dedicato all’arte e alla cultura. Grazie all’impegno di Aeroporti di Roma, l’aeroporto offre ai viaggiatori esposizioni artistiche accessibili e di qualità, trasformando le aree di passaggio in spazi di osservazione e di valorizzazione culturale. Questa iniziativa mira a rendere più inclusiva e fruibile l’esperienza di viaggio, unendo funzionalità e cultura in un contesto urbano e

Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - Il proseguimento dell'impegno di Aeroporti di Roma per la fruibilità e l'accessibilità della cultura, che si concretizza nell'esposizione di opere d'arte negli spazi da cui tutti i giorni passano migliaia di viaggiatori, fa sì che "l'aeroporto diventi non solo un luogo di partenza o di arrivo, ma anche di osservazione e d'arte". Sono le dichiarazioni di Federico Mollicone, presidente Commissione cultura Camera dei deputati, all'inaugurazione dell'opera 'Apparato Circolatorio. Sei cuori, un solo battito' dell'artista Jago, organizzata presso il Terminal 1, Area Transiti, dell'aeroporto di Roma Fiumicino.

