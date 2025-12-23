Addio nessuno ti dimenticherà mai Televisione in lutto morta l’attrice dalla carriera infinita

È scomparsa a Los Angeles all’età di 88 anni Helen Siff, attrice caratterista con una carriera che si è estesa su oltre mezzo secolo. Con ruoli discreti e apprezzati, ha contribuito a molte produzioni cinematografiche e televisive, lasciando un’impronta duratura nel settore. La sua presenza silenziosa e professionale resterà impressa nella memoria di chi ha seguito il suo percorso artistico.

Si è spenta a Los Angeles a 88 anni Helen Siff, attrice caratterista dalla carriera lunghissima e discreta, capace di attraversare mezzo secolo di cinema e televisione lasciando un segno anche quando il suo nome compariva solo per pochi istanti nei titoli di coda. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla famiglia, che ha spiegato come la morte sia avvenuta giovedì a causa di complicazioni successive a un intervento chirurgico, dopo una "lunga e dolorosa malattia". Una fine che chiude una vita professionale fatta di costanza, rigore e ruoli che spesso passavano in secondo piano, ma che restavano impressi allo spettatore.

