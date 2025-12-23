Addio a Stefania Battiston presidente dell' associazione Amici del Cuore
È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Stefania Battiston, presidente dell'associazione Amici del Cuore. La sua dedizione, il suo entusiasmo e il suo sorriso resteranno un esempio di impegno e solidarietà. Un ringraziamento per il contributo che ha dato alla comunità e per il suo spirito di cura e attenzione verso gli altri. La sua memoria continuerà a vivere attraverso le iniziative e i valori che ha promosso.
"Ciao Stefy, grazie per tutto. Per il tuo sorriso, la tua forza, l'infinita voglia di fare. Resterai sempre parte di noi". Così lo studio Step ha deciso di ricordare Stefania Battiston, scomparsa troppo presto lasciando un enorme vuoto a Pordenone. Molti l'hanno ammirata per la sua. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
