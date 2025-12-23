Addio a Stefania Battiston presidente dell' associazione Amici del Cuore

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Stefania Battiston, presidente dell'associazione Amici del Cuore. La sua dedizione, il suo entusiasmo e il suo sorriso resteranno un esempio di impegno e solidarietà. Un ringraziamento per il contributo che ha dato alla comunità e per il suo spirito di cura e attenzione verso gli altri. La sua memoria continuerà a vivere attraverso le iniziative e i valori che ha promosso.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.