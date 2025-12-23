Addio a Giovanni Masotti volto storico della Rai | una carriera da cronista tra Roma Londra e Mosca

È scomparso Giovanni Masotti, giornalista e volto noto della Rai, noto per la sua carriera di cronista tra Roma, Londra e Mosca. A 74 anni, lascia un ricordo di professionalità e sobrietà nel panorama dell’informazione televisiva italiana. La sua esperienza e il suo modo di raccontare hanno contribuito a definire un capitolo importante del giornalismo nazionale.

Si è spento a 74 anni Giovanni Masotti, uno dei volti più riconoscibili e al tempo stesso più sobri del giornalismo televisivo italiano. Una carriera lunga, stratificata, mai lineare, attraversata tra le redazioni, gli studi televisivi e le capitali straniere, sempre con lo stesso tratto distintivo: il rigore del cronista e la misura dell'uomo. Un giornalista, un uomo, un padre. Giornalista parlamentare, corrispondente dall'estero, anchorman del telegiornale, conduttore di talk show, Masotti ha legato il proprio nome soprattutto alla Rai, dove è stato anche vicedirettore di Rai2. Un percorso che negli anni è stato spesso letto attraverso la lente di una presunta "quota" di centrodestra, ma che in realtà racconta la storia di un professionista cresciuto sul campo.

