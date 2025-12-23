Addio a Giovanni Masotti storico volto Rai | lutto nel giornalismo italiano

È morto Giovanni Masotti, noto volto della Rai e figura di rilievo nel giornalismo italiano. Con una carriera lunga e dedicata all’informazione, Masotti ha lasciato un’impronta significativa nel panorama mediatico nazionale. La sua scomparsa, avvenuta all’età di 74 anni, rappresenta una perdita importante per il mondo dell’informazione e per tutti coloro che lo hanno seguito nel corso degli anni.

La scomparsa a 74 anni e una vita dedicata all'informazione. Il mondo del giornalismo italiano piange Giovanni Masotti, storico volto della Rai e figura di riferimento del Tg2, scomparso all'età di 74 anni. Il giornalista è morto nella serata di lunedì 22 dicembre in una clinica di Roma, dove era ricoverato per una broncopolmonite, le cui complicazioni si sono rivelate fatali. Nato nel 1951, Masotti ha attraversato oltre quattro decenni di informazione italiana, ricoprendo ruoli di inviato, conduttore, corrispondente e vicedirettore del Tg2. Negli ultimi anni aveva scelto di tornare a un giornalismo più vicino ai territori, guidando la testata viterbese "Lamiacittànews".

