Addio a Giampiero Garattoni Era il decano dei tipografi

È scomparso Giampiero Garattoni, riconosciuto come il decano dei tipografi italiani. Figura di grande rilievo nel mondo della stampa e della tipografia, il suo contributo ha segnato un'epoca. Ricordiamo con rispetto la sua lunga carriera, esempio di professionalità e passione per la cura del dettaglio nel settore. La sua perdita rappresenta una perdita per tutta la comunità tipografica e editoriale italiana.

C'era un tempo in cui internet non era nemmeno nei sogni e l'informatica non si era affacciata nella mente di chi scriveva. Altri tempi, quelli delle grandi tipografie. Da qui passava la conoscenza e l'informazione. Ed è tra queste macchine che ha vissuto Giampiero Garattoni. Domenica, a 83 anni, ha salutato questo mondo dall'ospedale Infermi dove era ricoverato da tempo per una malattia. Con lui se ne va il decano dei tipografi riminesi. Garattoni ha fatto parte di un'epoca importante, vivendola come protagonista. Alla Tipografia Garattoni dedicò se stesso, seguendo una tradizione che vedeva quell'attività essere l'erede di altre due realtà importanti nel tessuto cittadino: la Marsoner & Grandi e gli Artigianelli.

L’ultimo protagonista delle tipografie riminesi: ci ha lasciato Giampiero Garattoni - Domenica mattina, 21 dicembre, è scomparso Giampiero Garattoni, dopo una malattia che lo aveva visto per diversi mesi ricoverato all’Ospedale di Rimini. altarimini.it

LUTTO - Il riminese dice addio a Gianpiero Garattoni, dopo una malattia che lo aveva visto per diversi mesi ricoverato all'Ospedale di Rimini - facebook.com facebook

