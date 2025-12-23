Addio a Bontempi storico patron dell’azienda di giochi musicali

È deceduto all’età di 93 anni Paolo Bontempi, ingegnere e fondatore dell’azienda Bontempi a Montelupone. Figura centrale nel settore dei giochi musicali, Bontempi ha contribuito alla crescita e alla diffusione di strumenti musicali, specialmente nella versione giocattolo. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una figura importante nella storia dell’industria italiana dei giocattoli e degli strumenti musicali.

Macerata, 23 dicembre 2025 – Si è spento all’età di 93 anni, a Montelupone, l’ingegnere Paolo Bontempi, figura simbolo della storica azienda Bontempi, marchio che ha segnato la storia degli strumenti musicali, soprattutto nella loro versione ‘giocattolo’. La Bontempi era nata nel 1937 da un’intuizione del padre Egisto, ma fu Paolo a trasformare quella bottega di piccole fisarmoniche in una vera industria, capace di imporsi a livello internazionale. Con visione e spirito innovativo, l’ingegnere marchigiano seppe cogliere il valore educativo della musica, rendendola accessibile ai più piccoli attraverso strumenti semplici, colorati e immediati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Bontempi, storico patron dell’azienda di giochi musicali Leggi anche: Addio allo storico patron dello Chalet Ciro: lutto nel mondo dell'imprenditoria napoletana Leggi anche: Napoli perde un simbolo di Mergellina: addio ad Antonio De Martino, storico patron dello Chalet Ciro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Addio allo storico patron delle Figurine Panini: è morto Aldo Hugo Sallustro - Aldo Hugo Sallustro guidava la Panini da 33 anni, durante i quali l'azienda fondata nel 1961 a Modena dai fratelli Panini ha cambiato diverse volte controllo, passando per le mani di Bain Gallo Cuneo ... corrieredellosport.it Addio a Giuseppe Vicenzi, patron dello storico gruppo dolciario - Se ne è andato la scorsa notte, a 92 anni Giuseppe Vicenzi, imprenditore veronese alla guida dello storico Gruppo dolciario scaligero e storico patron del basket scaligero. ilgiornale.it Chiude a fine dicembre la storica Ferramenta Marianna di Albizzate, addio dopo quarant’anni. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.