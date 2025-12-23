Adani chiarisce | L’Inter la più forte in Italia ed è un’opinione condivisa! Ecco perché bisogna essere severi con i nerazzurri

Inter News 24 L’ex difensore nerazzurro Lele Adani ha detto la sua sul 2025 dell’Inter di Chivu, anno che si concluderà con zero trofei vinti. A Viva El Futbol, Lele Adani ha tracciato un bilancio severo del 2025 dell’ Inter. L’ex difensore e opinionista ritiene che, pur avendo la rosa più forte d’Italia, i nerazzurri siano rimasti “incompiuti”. Secondo Adani, chiudere l’anno con zero titoli e troppe sconfitte negli scontri diretti impone un’analisi impietosa: la squadra non ha raccolto quanto il suo valore tecnico prometteva. QUI: le notizie più rilevanti del giorno in casa Inter. PAROLE – « Il fatto che l’Inter sia la squadra più forte d’Italia è opinione condivisa, è una cosa che unisce tutti. 🔗 Leggi su Internews24.com

