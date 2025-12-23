Acireale vigilia di Natale tra tradizione e musica in piazza Duomo

Acireale si appresta a vivere la Vigilia di Natale con eventi nel centro storico, inseriti nel cartellone “Natale ad Acireale 2025”. La città, tra tradizione e musica, offre un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia in modo autentico e condiviso, nel rispetto delle consuete usanze e con un programma dedicato a residenti e visitatori.

Acireale si prepara a festeggiare la Vigilia di Natale con un ricco programma di eventi nel centro storico, organizzati nell'ambito del cartellone "Natale ad Acireale 2025".Mercoledì 24 dicembre, alle ore 20.00, il sindaco Roberto Barbagallo e il vescovo Antonino Raspanti accenderanno il.

