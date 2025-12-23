Acido nitrico sulla serratura poi il blitz dei ladri | rubati orologi e preziosi per 10 mila euro
Un episodio di effrazione si è verificato recentemente, quando un residente ha scoperto la serratura della propria porta blindata danneggiata, presumibilmente a causa dell’uso di acido nitrico. Successivamente, i ladri sono entrati nell’abitazione, portando via orologi e preziosi per un valore stimato di 10.000 euro. L’evento evidenzia i rischi legati alle intrusioni e sottolinea l’importanza di sistemi di sicurezza efficaci.
Quando è tornato a casa ha trovato la serratura della porta blindata completamente manomessa dall'utilizzo di acido nitrico. La “nuova” tecnica dei ladri è stata denunciata alla polizia dal proprietario dell'appartamento di via Rossetti, lo scorso 21 dicembre. Una volta entrati nell'appartamento. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
