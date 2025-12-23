Acerra via libera al Bilancio | Le priorità della città trattate in maniera seria
Tempo di lettura: 2 minuti Scuola, welfare e cultura senza aumentare le tasse: via libera al Bilancio 2026-2028. E’ quanto ha deliberato il consiglio comunale di Acerra che oggi, con i 16 voti favorevoli della maggioranza, ha approvato il documento finanziario 2026–2028. Assente dall’aula la minoranza. “Un atto politico, prima ancora che amministrativo – ha sottolineato il sindaco Tito d’Errico – un passaggio che definisce la direzione in cui vogliamo portare la nostra città, con una maggioranza solida, responsabile e fedele agli impegni presi con gli acerrani”. Un bilancio che mette al centro la città: “In un periodo storico segnato da inflazione, aumento dei costi dei servizi, energia più cara e interessi sui mutui sempre più pesanti per tutti gli enti locali, abbiamo scelto la strada più difficile: non tagliare i servizi, non indebolire il welfare, non scaricare il peso sui cittadini”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
